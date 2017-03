08.03.2017 | El sindicalista afirmó que en la CGT "hay una unidad que no se va a romper" e insistió en que "si no hay rectificaciones en determinadas políticas, va a haber un paro de 24 horas".

El integrante del triunvirato de la CGT Héctor Daer atribuyó los incidentes en la marcha "una minoría minúscula que no pertenece al movimiento obrero", quienes "fueron funcionales al gobierno de turno" por "desvirtuar los reclamos populares". Además, sostuvo que en la CGT "hay una unidad que no se va a romper" e insistió en que "si no hay rectificaciones en determinadas políticas, va a haber un paro de 24 horas que será a fin de mes o principios de abril". El titular del gremio de la Sanidad reconoció que la CGT tiene "que debatir y sintetizar, en un punto, una posición", pero advirtió que "no" van a "cambiar la postura porque 300 personas adelante del palco nos estaban pidiendo una fecha" de la huelga. El dirigente admitió que dentro de la central "puede haber quien quiera dialogar más y quien sea más belicoso", pero negó que estas distintas posturas hayan quebrado a la conducción de la CGT, al asegurar que "todo el movimiento obrero asume una sola estrategia" que "no se va a romper". Para Daer, los incidentes registrados al final de la marcha de ayer al Ministerio de Producción fueron protagonizados por "sectores que no son sindicales, muy minúsculos", que "ni siquiera" se pueden atribuir al "kirchnerismo" ya que eso involucraría "a sectores que no tienen nada que ver". "Hubo algunos grupos pequeños, muy cercanos al palco, que nos planteaban poner la fecha como único tema de una convocatoria que era para otra cosa, que era para diseñar una agenda, llevar y peticionar las cosas que tienen que cambiar", sentenció en conversación con radio Mitre. El triunviro sostuvo que ayer "existió una movilización impresionante, totalmente disciplinada en las columnas del movimientos obrero", no obstante cuestionó a los que provocaron disturbios al juzgar que "son funcionales al Gobierno de turno, al desvirtuar los reclamos populares". El dirigente, que fue el último orador del acto, analizó que en la marcha los que generaron desmanes fueron "grupos no sindicales con una manifiesta intención de querer imponer una estrategia determinada a la CGT", al tiempo que enfatizó que desde la central no van "a aceptar esa virulencia" y no van a resignarse a "plantear que una movilización tiene que ser una actitud cívica y no de actos violentos". "Esto de pretender hegemonizar e imponer desde una minoría minúscula que no pertenece al movimiento obrero una estrategia para el movimiento obrero, me parece un acto de soberbia, un acto oprimido y un acto que puede ser que haya existido en otro momento de la historia y que desgraciadamente pensábamos que estaban superado, pero por los actos vandálicos de ayer nos damos cuenta que no", planteó. Daer aseguró que desde el triunviro que dirige la CGT "tenemos muy claro qué es lo que planteamos, tenemos muy claro hacia dónde vamos y cuáles son la rectificaciones que le estamos pidiendo al Gobierno". En tanto, volvió a vincular a militantes del municipio de Berazategui, donde es intendente el kirchnerista Patricio Mussi, en los incidentes, pero remarcó: "Yo no quiero ponerle el rótulo de kirchnerismo (a los disturbios) porque implica una generalidad que no tiene nada que ver".