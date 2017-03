El Gobierno bonaerense convocó a una nueva reunión con los docentes

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, anunció una nueva convocatoria paritaria para este viernes a los docentes de la provincia para intentar destrabar el conflicto que impidió el normal inicio de clases y que hoy tendrá tu tercer día de paro. "Nosotros convocamos para el viernes a una reunión, a las 15, para seguir discutiendo y negociando con los gremios. (La gobernadora) María Eugenia Vidal dijo que damos lo que podemos, esperemos que los gremios acepten el diálogo y los chicos mañana empiecen las clases", señaló hoy el funcionario a la radio La Red. "Vamos a mejorar la oferta del 18 por ciento con cláusula gatillo. No sólo es una propuesta salarial, hay cuestiones que no son económicas", agregó y remarcó que "trabajamos para empezar las clases". Sostuvo que desde la administración bonaerense esperan que este miércoles los gremios "tomen la decisión de aceptar el diálogo y que los chicos puedan empezar las clases en la provincia mientras dialogamos". Villegas justificó que la convocatoria no fuera para hoy o mañana porque se está "trabajando la propuesta con los ministerios de Educación y Trabajo" y apuntó que "no se trata de mejorar una propuesta sólo en torno a lo económico, sino que tiene que ver con mejorar la educación". Villegas anunció además que el gobierno bonaerense acató el fallo del juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, que invalidó la conciliación obligatoria dictada en el conflicto, pero que igual presentó una apelación a la medida. "Apelamos el fallo porque no compartimos sus fundamentos, pero mientras la Cámara resuelva, decidimos acatar. Con la gobernadora tenemos en claro que vamos a seguir dialogando, por eso convocamos; esperamos que los gremios vean este gesto y lo puedan acompañar empezando las clases y aceptando el diálogo el viernes", finalizó. Por otro lado, expresó que los voluntarios, que se ofrecieron en redes sociales para dar clases tras el anuncio del paro, "no serán convocados para formar parte de ninguna fuerza de trabajo en las escuelas" sino que "podrán brindar ayuda a quienes requieran apoyo escolar después de clase si necesitan de una maestra escolar y no la pueden tener".