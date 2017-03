El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el Gobierno va a apostar "al diálogo" con la CGT para evitar el paro general anunciado en la marcha, a la que analizó como una muestra de "la Argentina que no se quiere más", la de "la confrontación, la división, la de no encontrar los consensos". El funcionario agregó, en declaraciones a las radios Con Vos y La Red, que la movilización de ayer de distintos espacios sindicales, sociales y políticos mostró "una Argentina que no está a la altura de las circunstancias de lo que pide la gente". Sobre las demandas lanzadas durante la marcha, señaló que "hay sectores que tienen dificultades y queremos trabajar en una agenda específica para esos sectores, pero son muy específicos" e insistió en que "el empleo está creciendo".