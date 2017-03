08.03.2017 | El jefe de Gabinete se refirió a la masiva movilización sindical que culminó con incidentes al hablar en un seminario de la revista británica The Economist.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, condenó la "violencia" en el cierre del acto convocado por la CGT y lo atribuyó a que hay sectores "a los que no les conviene que haya diálogo". "Cuando hay diálogo, cualquier forma de violencia no está expresando un conflicto, está discutiendo el sistema en general", planteó el funcionario. Al hablar en un seminario de la revista británica The Economist, en el Hotel Alvear de esta Capital, Peña se refirió a la masiva movilización sindical que culminó con incidentes, que pidió "condenar" y advirtió que "hay sectores a los que no les conviene que haya diálogo, que no tiene que ser un fin en sí mismo, sino un medio".