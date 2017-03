El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, reclamó a la conducción de la CGT "ser prudente" ante la posibilidad de anunciar un paro nacional durante la movilización y pidió darle "diez días al Gobierno" para que los convoque al diálogo. En ese marco, sostuvo que haya o no una huelga general "depende" del Ejecutivo, aunque cuestionó que "parece sordo como el Gobierno anterior". "Hay que ser prudente, pedir una reunión, pero si no se cumple eso, habrá que hacer un paro. Faltan 20 días para fin de mes, hay tiempo para que nos sentemos a dialogar y busquemos un acuerdo. Mi preocupación es que haya diálogo, démosle 10 días al Gobierno, pero esto lo digo yo", sostuvo.



En declaraciones a radio La Red, Fernández afirmó que "hace casi 60 días que el Gobierno sabía que se iba a realizar la marcha, y ningún funcionario se acercó a los gremios". "Esto es lo que no entendemos del Gobierno, se parece al anterior, que era sordo", añadió el sindicalista, que pese a que reconoció que la gestión de Mauricio Macri "empezó bien", dijo que "de repente comenzaron los despidos, las suspensiones". Por último, reiteró que durante la jornada habrá servicio de transporte "normal", aunque admitió que desde las 13 "puede haber algunos problemas por las concentraciones, principalmente en el centro" de la Ciudad.