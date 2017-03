El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que la movilización de la CGT "obedece a una perspectiva política" ya que, sostuvo, "no hay un problema generalizado" en la economía. Para el funcionario, "hay una vocación" por parte de los sectores que se manifestarán frente al Ministerio de Producción de esta ciudad "de llevar la discusión a un ámbito más general y es ahí que no tenemos un encuentro feliz con los dirigentes". "No tiene que ver con la cuestión de los despidos, que puede haber ocurrido en sectores particulares, acá corre un año electoral y el peronismo busca la identidad detrás de la defensa de los derechos de los trabajadores", indicó el dirigente, quien advirtió que "ésta es una etapa superada porque todos en Argentina queremos que a los trabajadores les vaya bien".



Antes de la marcha de esta tarde que unirá a distintos espacios sindicales, políticos y sociales, remarcó que desde el Gobierno "no" ven "un problema generalizado" porque los datos que tienen "muestran un diagnóstico distinto". En declaraciones a radio Mitre, aseguró que los números oficiales "muestran una inflación a la baja, muestran que el empleo recuperó todo lo que había perdido al principio del año pasado, muestran que la producción, en el último trimestre, empezó a recuperar". "No hay un problema generalizado, pero entendemos que puede haber sectores que tengan dificultades y nos abocamos a trabajar esa agenda", sentenció el titular de la cartera laboral, quien expresó que en los últimos días mantuvieron "diálogo permanente" con los dirigentes sindicales para escuchar sus demandas. En funcionario sostuvo que "la generalización obedece a una mirada desde la perspectiva política toda vez que nos dicen que hay que modificar el rumbo económico" porque, sentenció, "estamos en un sendero que recupera lo que se perdió el año pasado".