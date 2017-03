El secretario adjunto del sindicato de "metrodelegados" AGTSyP, Néstor Segovia, aseguró que la marcha convocada contra el Gobierno por la CGT "no paralizará" el subte, aunque sostuvo que "quizá funcione" con la frecuencia de "un día feriado". "No habrá mayores inconvenientes porque hay compañeros que van a trabajar y los que no lo van a hacer ya avisaron a la jefatura que se iban a tomar el día para participar en la movilización", argumentó Segovia, al aludir a un sistema de reemplazos dispuesto por la empresa concesionaria Metrovías. El gremialista sostuvo que la concurrencia de trabajadores del subte y el premetro a la marcha "no paralizará" la red, aunque detalló que, "en última instancia, puede funcionar como en un día feriado". Luego, precisó que los afiliados a AGTSyP que cuentan con autorización para dejar sus puestos comenzarán a marchar a las 12 desde la sede del gremio, ubicada en la calle Carlos Calvo 2363, barrio de San Cristóbal, para concentrarse después en el cruce de las avenidas Paseo Colón y Belgrano. Desde esa intersección, se movilizarán hasta el Ministerio de Producción, en el microcentro porteño, donde se realizará el acto central de la protesta.