Oficializan la actualización salarial para las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional oficializó una actualización salarial para las Fuerzas Armadas, por lo que se incrementarán entre un 6 y 14 por ciento los haberes del personal en actividad y retirado, con el objetivo de "blanquear" los suplementos no remunerativos en los sueldos. La decisión fue comunicada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 171-E/2017 del Ministerio de Defensa. El objetivo es equiparar gradualmente los sueldos de los militares con los de los integrantes de las fuerzas de seguridad, ya que en los últimos años los policías federales, gendarmes y prefectos han incrementado mucho más sus salarios.



Fuentes militares explicaron que esta medida de recomposición salarial se enmarca en "la jerarquización" para ir blanqueando el coeficiente en los suplementos de "Responsabilidad jerárquica" y por "Administración de material", que perciben los oficiales y suboficiales. Según las nuevas escalas salariales, un Teniente general, Almirante o Brigadier general, las jerarquías más altas en el escalafón militar, pasarán de cobrar 33.896 pesos por mes a 38.811, mientras que un General de División, Vicealmirante, o Brigadier Mayor percibirá desde abril 34.611 pesos contra los 30.228 que cobraban desde septiembre. En tanto, en la base de la pirámide salarial de las Fuerzas Armadas, un Sargento o Cabo principal cobrará 12.294 pesos; un Cabo primero, 11.065; un Cabo o Cabo segundo, 10.241; un Voluntario de 1ra o un Marinero 1ra, 9.328; mientras que un Voluntario de 2da. o un Marinero de 2da cobrarán 8.713 Estas modificaciones se harán efectivas en los bolsillos a partir del mes próximo, y los mayores beneficiados por esta medida son los retirados y pensionados, que verán un incremento de entre 10 y 14 por ciento, señalaron las fuentes. Desde el ámbito castrense esperan que esta recomposición se sume a los aumentos salariales que habitualmente reciben a mitad de año los militares a los que se otorgan en las paritarias estatales. "Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad", expresa la Resolución publicada hoy entre sus argumentos. El pasado 8 de febrero, el ministro de Defensa, Julio Martínez, había anunciado esta medida: "Esta recomposición salarial nos pone feliz, sin duda que siempre uno quiere más. Hubo 12 años de postergación, de persecución y destrato; y una política salarial equivocada". "No es un tema que se resuelva en poco tiempo, pero en menos de 10 meses hemos dado dos pasos firmes y concretos invirtiendo más de 7.000 millones de pesos, sin contar el aumento salarial del 31 por ciento otorgado el año pasado, ni el próximo aumento a percibirse a mediados de año, junto al resto de la administración pública", puntualizó el jefe de la cartera castrense. El año pasado, a los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se les aplicó un aumento salarial similar al que se les otorgó a los empleados estatales, de un 31 por ciento en tres cuotas. En 2012, el entonces gobierno de Cristina Fernández emitió el decreto 1305 para los haberes militares, eliminando un conjunto de suplementos no remunerativos que absorbían la mayor parte de los ingresos, y la fijación de una nueva escala salarial para todas las jerarquías militares. Sin embargo, ese decreto que se presentó como un "blanqueo" en los sueldos no fue tal, por lo cual las presentaciones judiciales y amparos por parte de los uniformados son una constante por irregularidades en sus cobros. Ese decreto no brindó ninguna solución, ya que se seguía cobrando la mitad del sueldo en negro porque se crearon dos suplementos: uno de Responsabilidad de Jerarquía y el otro por Administración del Material.