El presidente del Comité de Regularización de la AFA, Armando Pérez, admitió que "está estancado" el conflicto gremial con los jugadores que impidió el reinicio de los torneos del fútbol argentino el pasado fin de semana, aunque se mostró confiado en que el jueves pueda comenzar a resolverse con dinero proveniente de la venta de los derechos audiovisuales. "Desde el viernes para acá estamos en una problemática distinta, porque ahora le podemos pagar un mes. Habrá que conseguir que los clubes de Primera vuelvan a reconsiderar pagarle dos meses. Yo quiero ser optimista, pero estamos un poco estancados", señaló Pérez, en alusión al fondo solidario que iba a estar destinado a los clubes con mayores urgencias. Al mismo tiempo, el dirigente cargó contra los colegas de los clubes con deudas, señaló que "nadie tiene la culpa de que alguien haya administrado mal y le deba a los jugadores" y admitió que hay reglas que castigan a los deudores, que no se cumplen. "Hay reglas pero nunca le dimos bolilla. La regla dice que el que debe, no puede incorporar, que hay controles que no hicimos. Nosotros pusimos en funcionamiento todo eso, pero no tuvimos el tiempo suficiente", esgrimió Pérez. Por último, puso el foco en que el jueves puede levantarse la "retención de tareas" que obligó a la postergación de los partidos del último fin de semana, con el dinero que podría ingresar a la AFA a través de la denominada llave que pondrá la empresa que se haga dueña de los derechos audiovisuales. "El dinero próximo más inmediato que puede incorporarse es el jueves, que los clubes definirán quiénes son los que nos van a transmisitir, y ahí entraría un dinero que se puede capitalizar para resolver los problemas", explicó en Fox Sports.