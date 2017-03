Multitudinaria marcha de los docentes en el primer día de paro

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, calificó de "parazo nacional" a la huelga docente de 48 horas iniciada hoy, que impidió el inicio de las clases en la mayoría de las escuelas públicas de gestión estatal del país, y reclamó al Gobierno que convoque con urgencia a la paritaria federal docente, durante un acto realizado por las cinco confederaciones gremiales del sector frente al Ministerio de Educación de la Nación. "A ver si (el ministro de Educación Esteban) Bullrich ahora escucha", dijo Alesso, acompañada por los cánticos de miles de manifestantes frente al Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa nacional. Los organizadores montaron un escenario sobre el trailer de un camión en la avenida Callao entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, desde donde Alesso, la primera oradora del acto, se dirigió a los participantes de la manifestación. Más temprano, el presidente Mauricio Macri había lamentado en Jujuy "que muchos hayan elegido el oportunismo de un paro", al cuestionar la huelga docente, y consideró que esa medida fue "probada durante décadas y no dio resultado", por lo que pidió "sentarnos en una mesa a dialogar y encontrar soluciones concretas". "Lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro; si ya hemos probado décadas haciendo paros y cuál ha sido el resultado: cero", dijo Macri al inaugurar el ciclo lectivo en la escuela "25 de Mayo", de la localidad de Volcán, que en enero último sufrió un alud de barro y piedras que causó cuatro muertos, cientos de evacuados y múltiples daños materiales. "Nada ha mejorado, hemos ido empeorando, entonces ese camino lo hemos explorado y no funcionó", consideró el jefe de Estado en su discurso, acompañado por el ministro Bullrich, y el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales. Por su parte, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el impacto del paro docente en la provincia de Buenos Aires "estuvo por debajo de la expectativas de los gremios". "El nivel de acatamiento en la provincia entiendo que no está acorde a la expectativa de los sindicatos. No voy a dar el porcentaje porque tenemos como política no darlo", sostuvo el titular de la cartera educativa en declaraciones a Radio 10. Aseguró que el nivel de ausentismo en las escuelas privadas "es de un dígito" y ratificó que el paro nacional dispuesto por los gremios docentes fue una medida "política". "Siempre se nos dijo que aunque la oferta en la provincia fuese satisfactoria hoy no empezaban las clases. No había forma de levantar la medida", graficó. Finocchiaro inauguró hoy el ciclo lectivo 2017 en el distrito de Salliqueló, y agradeció a los docentes por "privilegiar a los chicos" en el contexto del paro de 48 horas docente que se cumple en todo el país.

La directora del establecimiento, Gladys Borrego, destacó que hubo "asistencia perfecta de parte de los docentes" de la escuela y expresó que "los chicos están primero".

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, anticipó hoy que el gobierno de María Eugenia Vidal pedirá al ministerio de Trabajo de la Nación que se apliquen multas a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria, pero aclaró que no pretende "comerse las entrañas del sindicalismo".

"Hemos aplicado la conciliación obligatoria, estamos en ese proceso y hoy vamos a presentar al Ministerio de Trabajo de la Nación un recurso para que se procese de acuerdo a la ley de asociaciones profesionales para aplicar las multas que correspondan", dijo Villegas en declaraciones a radio Mitre.

Alesso, que es también titular de la Ctera en el distrito de Santa Fe, compartió el escenario con uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) Carlos Acuña y sus pares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y la CTA-Autónoma, Pablo Micheli. Acuña, que sorprendió al participar de la marcha de los maestros, aprovechó el acto central para confirmar que la central sindical realizará un paro general antes de fin de este mes, después que los manifestantes le reclamaran a viva voz la convocatoria a una huelga nacional. "Esta CGT está de pie y mañana lo va demostrar en la calle a favor de los trabajadores", destacó Acuña, que responde al sector gremial del grastronómico Luis Barrionuevo. Acuña convocó a la unidad de los trabajadores y cuestionó al Gobierno que, dijo, que "no cumple con sus compromisos de campaña", al señalar que "está haciendo todo al revés de lo que prometieron". En el palco también estuvieron Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mario Almirón, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop); Fabián Felman de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y Héctor Cova, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), además de los titulares del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba-Ctera) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Roberto Baradel y Eduardo López, respectivamente. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, sostuvo que el paro tuvo "una adhesión contundente, que supera el 90%", y reiteró que el sindicato está dispuesto "a dialogar" con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. "En varios distritos el paro es total. Asimismo, en estos momentos se están movilizando más de 100.000 docentes de todo el país, en reclamo de la apertura de una paritaria nacional", expresó Petrocini en un comunicado. Reiteró que mañana se reunirán las organizaciones sindicales docentes para definir, de acuerdo con el mandato de los docentes, "cómo continúa la lucha en el territorio provincial".