El presidente Mauricio Macri lamentó en Jujuy “que muchos hayan elegido el oportunismo de un paro“ al cuestionar la huelga docente por 48 horas en todo el país, y consideró que esa medida fue “probada durante décadas y no dio resultado”, por lo que pidió “sentarnos en una mesa a dialogar y encontrar soluciones concretas”. “Lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro; si ya hemos probado décadas haciendo paros y cuál ha sido el resultado: cero”, dijo al inaugurar el ciclo lectivo en la escuela número 17 "25 de Mayo" de la localidad jujeña de Volcán, que en enero último sufrió un alud de barro y piedras que causó dos muertos, cientos de evacuados y cuantiosos daños materiales. “Nada ha mejorado, hemos ido empeorando, entonces ese camino lo hemos explorado y no funcionó”, consideró el jefe de Estado en su discurso, acompañado por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales. En ese plano, planteó: “Entonces vayamos por el camino de sentarnos en una mesa, a dialogar,

encontrar soluciones concretas para que mejore realmente la forma en que educamos a los chicos, las herramientas que les generamos”. Asimismo, Macri recordó que el 1 de marzo pasado, al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, había convocado a “inspirarnos en los chicos” porque, fundamentó, “los chicos aprenden de nuestras acciones, no de lo que les decimos, de ahí sacan el ejemplo”. “Tenemos que decirnos la verdad, plantear los objetivos diciéndonos la verdad en una mesa, pensando en el largo plazo”, apuntó. Además, afirmó que “lo importante es que cada día estamos un poco mejor” ya que “hemos empezado a recorrer un camino que nos posiciona para ser parte de un proceso que todos los días nos lleva a estar un poco mejor, y yo necesito que todos apostemos a eso, a la verdad, a dialogar a trabajar en equipo". Asimismo, el jefe de Estado expresó que necesita que los docentes "se sientan acompañados, cuidados” y tengan "las herramientas" para educar. En otro tramo de su discurso, Macri felicitó “a todos” por el hecho de que “hayamos tenido una sola camiseta para resolver este tema”, en relación el alud que afectó a la zona en enero y que prácticamente destruyó la escuela. “Y ahora vamos a hacer lo que no se hizo por décadas, frente a futuras lluvias”, prometió.

“Si esto no para, cada año va a ser peor”, advirtió acerca de los problemas que puede acarrear la destrucción del medio ambiente. Previamente, el gobernador Morales había remarcado “el compromiso del Presidente con la educación”, a la vez que se refirió a las “injusticias que hay con los docentes, injusticias que llevan décadas y que iremos resolviendo” en la provincia.