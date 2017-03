El hijo de Cristina y Néstor Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner, consideró un "verdadero disparate" sospechar que el pago de alquileres a la sociedad "Los Sauces" fue parte de "retornos" por la concesión de obra pública, en el escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio durante su declaración indagatoria en la que no respondió preguntas, según el texto. En tanto, negó que la compañía familiar kirchnerista "Los Sauces" sea "un enjambre societario" y consideró que esa definición "le cabe" a las "50 sociedades offshore y no declaradas del presidente (Mauricio) Macri". El hijo de la ex presidenta Cristina Fernández se presentó a declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio luego de que hiciera su hermana, Florencia, y al igual que ella entregó un escrito para luego abandonar el edificio de Comodoro Py 2002.