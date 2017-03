Se agudiza el conflicto por el paro docente y el gobierno de Vidal pedirá que multen a los gremios

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, adelantó que pedirán que se apliquen multas a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria e insistió en que el paro "definitivamente tiene un carácter político". Por su parte, los sindicatos dijeron que hay un acatamiento "muy fuerte" de la medida de fuerza y lamentaron que se haya cortado el diálogo con el gobierno de María Eugenia Vidal . "Si nosotros hubiésemos dado el 35 por ciento de aumento que pedían, el paro no se levantaba, ofreciéramos lo que ofreciéramos", afirmó el funcionario en reportajes con radio Mitre y el canal Todo Noticias (TN). El ministro expresó que la huelga de 48 horas, que afecta a 4 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires, "definitivamente tiene un carácter político", y apuntó contra los representantes de los gremios. "El año pasado ya decía Roberto Baradel [titular de Suteba] que si las clases no empiezan las clases es culpa de Vidal, definitivamente es de carácter político", enfatizó. Villegas señaló que hoy se presentará ante el Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de elevar un "recurso para que se proceda de acuerdo a la ley de asociaciones de profesionales para aplicar las multas que correspondan" a los gremios por no aceptar la conciliación obligatoria. Luego de que los sindicatos decidieron no acatar la conciliación obligatoria, Villegas aseveró: "Estamos haciendo una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación porque es la autoridad competente en el cumplimiento de la conciliación. Eso implica, en primer lugar, la posibilidad de aplicar multas que son muy severas", señaló. Además, indicó que se descontarán a los docentes los días de paro. "El 1 de enero comenzó el año electoral y hay dirigentes gremiales que los une sacar una ventaja con alguna especulación electoral", analizó el funcionario. Respecto de la posibilidad de que los sindicatos bonaerenses docentes ampliarían la huelga al jueves y viernes próximo, el titular de la cartera de Trabajo provincial manifestó: "Yo espero que los gremios no den ese paso". FEB La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró que el impacto del paro por 48 horas que comenzó este lunes en la provincia de Buenos Aires "es muy fuerte". En ese marco, sostuvo que luego de la reunión del viernes pasado, aún no recibieron la convocatoria para un nuevo encuentro y aseguró que en las bases "el malestar es muy profundo". "Por los datos que hemos recibido, la medida viene muy fuerte. El malestar es muy profundo, se cortó el diálogo y esto es lo que es difícil de entender. No hubo negociación. Desde abril de 2016 estamos pidiendo retomar y la única comisión que no se retomó fue la salarial", sostuvo en una entrevista con Radio La Red. Petrocini anticipó que los gremios bonaerenses se encontrarán el martes para evaluar el alcance del paro y analizar nuevas medidas que, afirmó, dependerán de la nueva propuesta que haga la administración provincial. "Va a depender del Gobierno. La Iglesia dice «dar lo que más pueda el Gobierno y ceder los gremios un poco del reclamo». Uno pide un 35 por ciento, la otra parte plantea hasta dónde puede acceder. El tema acá es que no ha habido negociación, solo convocatorias", aseveró. Por último, la dirigente confirmó que la FEB acompañará la movilización del próximo miércoles en el marco del paro internacional de mujeres, aunque aclaró que no se plegarán a la medida y dictarán clases normalmente.