Florencia Kirchner presentó un escrito ante Bonadio y se retiró

Florencia Kirchner, la hija de la ex presidenta Cristina Fernández, presentó esta mañana un escrito al juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa "Los Sauces", y se retiró de los tribunales de Comodoro Py 2002. La joven no declaró ante el magistrado, informaron a DyN fuentes judiciales, y solo estuvo diez minutos en el lugar, sin tomar contacto con los militantes kirchneristas que concurrieron, como Hebe de Bonafini, Andrés "Cuervo" Larroque, Edgardo Depetri y Mariano Recalde. La hija de la ex presidenta Cristina Fernández, proclamo en la Justicia que la causa "Los Sauces" no es un "problema jurídico" sino que constituye "un ejemplo liso y llano de persecución política", solicitó el levantamiento del embargo que pesa sobre sus "ingresos laborales" de 50 mil pesos al mes, y pidió que le paguen "salarios adeudados". En cuanto al departamento en el barrio porteño de Constitución en que vive y que adquirió la sociedad familiar "Los Sauces", aseguró que se "pretende engañar a la sociedad" atribuyéndolo a una supuesta operación de lavado de dinero y adjudicó esa versión a "la denunciante crónica (Margarita) Stolbizer, asociada permanente y full time de este juzgado".