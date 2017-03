El diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque afirmó hoy que es "absolutamente posible" que los hijos de la ex presidenta Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, "terminen presos" en la causa conocida como "Los Sauces". Larroque también confirmó que la agrupación kirchnerista La Cámpora va a estar mañana en los Tribunales porteños de Comodoro Py para respaldar a los Kirchner y el martes en la marcha de la CGT, y advirtió: "No descartamos ningún tipo de provocación". El secretario general de esa agrupación dijo que, según información que maneja el kirchnerisno, "esta semana hubo una avanzada muy grande" en la "intención" del juez federal Claudio Bonadio de detener a los hijos de la ex mandataria. De acuerdo al diputado, esta "avanzada" contra Florencia y Máximo Kirchner se daría porque "el escenario electoral le plantea una cuenta regresiva al Gobierno" que ve que "la imagen de Cristina Fernández se mantiene y hasta crece". "Pensaron que su problema, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, lo iban a resolver el año pasado, por desgaste, por todos los argumentos que plantearon y las operaciones que plantaron, pero eso no se dio", sentenció en declaraciones a radio 10. Consultado sobre si es posible que los hijos de la ex presidenta terminen presos, respondió que "es absolutamente posible que terminen presos, desde ya", al tiempo que argumentó que esto se daría por "el contexto político" en el que "el poder económico y el poder del Gobierno entró en cuenta regresiva". Para el diputado nacional, "Máximo, Florencia y Cristina, ninguno debería estar en Comodoro Py" y afirmó que "tienen que recurrir a este tipo de estrategias porque Cristina se sigue manteniendo". Florencia Kirchner está citada a indagatoria mañana a las 9 en Comodoro Py, mientras que una hora después está previsto que declare su hermano Máximo. La lista de indagatorias se cerrará el martes, a las 9, con la presentación en los tribunales de Cristina Fernández, quien le reclamó a la militancia kirchnerista que en lugar de marchar a los Tribunales, acompañe la movilización de la CGT. Los tres están acusados de haber conformado una organización para cometer delitos con empresarios como Cristóbal López y Lázaro Báez.