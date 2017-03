05.03.2017 | El fiscal federal, quien investiga la venta de Avianca, señaló: "Dicen que Macri se enojó. Tiene todo el derecho de enojarse. Bueno, tendría que ponerse contento y enojarse, las dos cosas. Tendría que ponerse contento porque una persona que se precie de importante tienen que haber tenido una carátula en Comodoro Py. Yo he tenido cinco".

El fiscal federal Jorge Di Lello, quien investiga la venta de Avianca, sostuvo hoy que el presidente Mauricio Macri "tendría que ponerse contento porque una persona que se precie de importante tienen que haber tenido una carátula en Comodoro Py". El 1 de marzo, una hora antes de la apertura de la Asamblea Legislativa, Di Lello imputó al presidente, su padre Franco Macri, funcionarios y empresarios por la venta de la empresa MacAir a la aerolínea Avianca, beneficiada con rutas aéreas y posibilidad de vuelos low cost. "Dicen que Macri se enojó. Tiene todo el derecho de enojarse. Bueno, tendría que ponerse contento y enojarse, las dos cosas. Tendría que ponerse contento porque una persona que se precie de importante tienen que haber tenido una carátula en Comodoro Py. Yo he tenido cinco", dijo el fiscal.



Y, entre risas en una entrevista con radio Con Vos, agregó sobre el escenario en los tribunales federales: "en Comodoro Py a nadie le negamos una carátula, casi es una cucarda". "Pero además si se enoja, lo entiendo. A mí cuando me han denunciando, me agarraba un 'encule' el primer día. Tampoco me ha llegado una manifestación del Gobierno (sobre ese enojo). Creo que ha sido más interpretación psicológica de cierto periodismo que de manifestaciones expresas del Gobierno", agregó. Di Lello resaltó que hay "cosas indiciarias" para sospechar en la causa MacAir-Avianca, como el por qué "los CEOS de la empresa cedida pasan a ser los CEOS de la empresa tomadora; y no hablo de los cargos generales o técnicos, que en algún lado escuché esa explicación que me pareció un poco jocosa". De todas maneras, agregó: "La palabra imputación se ha magnificado; imputar es adjudicar algo a alguien pero no necesariamente es bueno, malo o confirmable. No existe otra palabra del derecho 'parece ser que fulano hizo tal cosa'". El fiscal también habló de una "sobredosis de Comodoro Py", culpó a la dirigencia política por llevar a esos tribunales cuestiones que hacen a la política y señalo que "todo el mundo utiliza" esos tribunales "para plantear una confrontación". Di Lello es el mismo fiscal que el 3 de diciembre de 2015 recomendó el sobreseimiento de Macri en la causa de las escuchas ilegales, cuando estaba por llegar a la Casa Rosada. Además, es el magistrado que impulsa la causa conocida como "contradenuncia" de dólar futuro, que impulsó el Frente para la Victoria el día que Cristina Fernández enfrentó su primera indagatoria en abril del 2016.