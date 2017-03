El jefe del gremio docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, denunció hoy que durante este fin de semana recibió "nuevas amenazas de muerte" contra sus hijos y acusó al Gobierno de pagar "muchos millones de pesos en una campaña de desprestigio" en su contra. "Hay una cerrazón del Gobierno nacional con la intencionalidad de producir un ajuste en la educación no convocando a la paritaria nacional y asistiendo a las provincias", cuestionó y pidió que el Gobierno los "convoque cuanto antes" para continuar con la discusión. En la víspera de los paros docentes de mañana y el martes, Baradel le reprochó al Gobierno que "el Estado no es su empresa y los trabajadores no somos sus empleados", por lo que les pidió que "hagan una propuesta salarial digna" y "dejen de desviar la atención en otros temas".



En declaraciones a radio Con Vos, cuestionó que el Gobierno impulse multas contra los gremios y descuentos a los docentes por los días de huelga y afirmó que "no puede poner ningún tipo de multa el Ministro de Trabajo bonaerense" ya que "no tiene facultad constitucional para aplicar la conciliación obligatoria cuando los gremios que dictaron la medida son a nivel nacional". Baradel también reveló que volvió a "recibir amenazas de muerte contra" sus "hijos este fin de semana", por lo que advirtió que va a hacer "otra presentación judicial". Asimismo, criticó el Gobierno, al afirmar que plantea que "aquel que alza la voz y hace un reclamo de lo que cree, en la defensa de los derechos, hay que sacarlo fuera de juego". "Ponen el esfuerzo en esas cuestiones: multas, ataques personales y campaña sucia. El Gobierno está pagando muchos millones de pesos en una campaña de desprestigio que podría invertirlo en educación y trabajar para hacer una propuesta de salario digno", sentenció. El dirigente gremial también puntualizó que en la provincia de Buenos Aires quieren "discutir un 10 por ciento de aumento por la pérdida de poder adquisitivo" del año pasado, "y a partir de ahí una proyección de inflación más realista, más cercana al 25 por ciento". "Los docentes están absolutamente comprometidos con este paro y con este reclamo", enfatizó Baradel, quien reiteró que el martes se van a reunir todos los gremios para analizar cómo sigue la discusión salarial con el Gobierno.