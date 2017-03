Las ventas de los comercios minoristas registraron en febrero una caída de 4,1 por ciento anual

Las ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, registraron en febrero una caída de 4,1 por ciento en relación a igual mes de 2016 y acumularon en el primer bimestre una baja de 3,3 por ciento interanual, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe precisó que todos los rubros relevados evidenciaron en febrero descensos de ventas en la comparación interanual. Entre los sectores que más cayeron en febrero se encuentran Joyerías y Relojerías (-7,1 pct); Calzados (-6,6 pct); y Jugueterías (-6 pct).



La CAME explicó que en febrero "el consumo fue menor que en enero, en parte por la confusión que inicialmente generó el programa Precios Transparentes, donde muchos individuos interrumpieron la compra en cuotas al sumarse el interés en la financiación". "El fin de las cuotas sin interés en un contexto donde no se vieron tampoco rebajas de precios significativas, fue un factor que incidió en la tendencia de febrero", evaluó. El informe destacó que "todos los rubros vieron caer sus ventas, en un mercado que, además de los problemas de poder adquisitivo que vienen arrastrando las familias, mantiene expectativas inciertas hacia adelante", y "esto ocasiona alguna inquietud por la información de los despidos que se dan en determinados sectores de la economía". La entidad advirtió que "siguió restando consumo la competencia que ofrecen países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde los valores son más convenientes y muchas familias cruzan constantemente a realizar sus compras". La entidad resaltó que "sobre fin de mes muchos comercios lanzaron descuentos de 10 por ciento en efectivo y otras ofertas para atraer compradores". Y, comentó que "los empresarios sostienen que no tienen mucho margen para bajar precios, en un contexto donde los costos siguen subiendo y donde ya en diciembre y enero se hicieron promociones muy agresivas para sostener la venta".