El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, enfatizó que Cambiemos necesita "ampliar" su "base de sustentación" de cara a los comicios legislativos de octubre, al tiempo que remarcó que "convocar a peronistas que quieran un cambio sería una muy buena decisión". El funcionario también se metió en la polémica por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, al expresar que el presidente Mauricio Macri y su equipo tienen que "ser muy cuidadosos en estas cuestiones y todo lo referido a algo que aunque sea lejanamente se va a interpretar como que no se cuidaron las formas". En cuanto a marchas y contramarchas que tomó el Ejecutivo en distintas medidas como designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, jubilaciones y sistema de ART, opinó que si el Gobierno hubiera "decidido no hacer nada y mantener la situación heredada, quizás habría menor margen para el error".



En una entrevista que publicó hoy el diario Clarín, Frigerio se metió de lleno en el armado político de Cambiemos, a menos de ocho meses de las elecciones parlamentarias, y manifestó "es muy probable" que para octubre haya una ampliación del espacio. Al respecto, aseguró que no "es realista" que haya polémica interna sobre la incorporación de peronistas al Gobierno porque "el PRO y Cambiemos en su origen se nutrieron de dirigentes de diferentes fracciones políticas, muchos de ellos de origen peronista". El ministro del Interior destacó que el "ADN" de Cambiemos "está conformado con dirigentes de distinta extracción política, dentro de los cuales los peronistas tienen un espacio muy importante". "Y esto hay que seguir trabajándolo, yo creo que necesitamos ampliar nuestra base de sustentación política. Convocar a dirigentes de otros espacios políticos, en este caso puntual del peronismo, que también como nosotros quieran un cambio, sería una muy buena decisión", amplió. En cuanto a los últimos traspiés del Gobierno, principalmente el tema de la deuda del Grupo Macri por el Correo Argentino, afirmó que "en el pasado esto no ocurría porque en los últimos 12 años tenías un Gobierno que manejaba las cámaras, manejaba la Justicia, los fiscales, tenía la suma del poder público, y en consecuencia este tipo de errores no ocurría". En este sentido, cuestionó que "ocurrían otros errores" como "la muerte de más 50 personas porque chocaban los trenes porque nadie invertía un peso en la seguridad de las personas", en referencia a la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012. "Creo que nosotros tenemos que gobernar teniendo en cuenta esta sensibilidad que existe en la sociedad respecto a estas cuestiones o a estos temas", admitió.