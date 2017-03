Visto y oído

Página 17 Un informe de la UIF despegó el jueves a Gustavo Arribas del escándalo del Lava Jato brasileño. Confirmó lo dicho por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): que sólo había recibido un depósito de 70 mil dólares por una operación inmobiliaria en su cuenta del Credit Suisse de Zurich. El diario que lo había denunciado en tapa como posible involucrado en el cobro de coimas, un centenario matutino que no es `La Prensa', mandó esa información oficial a la página 17. De inmediato comenzó a circular otra versión periodística sobre otra cuenta suiza de Arribas. No le dan paz. Aplausos no detectados Ninguna crónica periodística recogió un hecho raro de la Asamblea Legislativa con la que quedó inaugurado el 135 período de sesiones ordinarias del Congreso. En un tramo de su discurso el presidente Mauricio Macri fue aplaudido por dos diputados massistas: Graciela Camaño y Marco Lavagna. Fue cuando el presidente lamentó que el Senado no hubiese dado sanción definitiva a la reforma electoral para aplicar el voto electrónico en los comicios nacionales de octubre. Mientras sus diputados aplaudían, el líder del espacio, Sergio Massa, visitaba el Muro de los Lamentos. CAME La cámara de los comerciantes pymes, CAME, adhirió con entusiasmo a la movilización contra el gobierno de la CGT. Su decisión sorprendió en el sector empresario, ya que en varias entidades del sector se creía que Osvaldo Cornide había estrechado una buena relación con el oficialisno. Recordaban que cuando el gobierno porteño desalojó a los manteros del Once, CAME se había ofrecido a organizar cursos de capacitación para los desalojados. Todos creyeron entonces que los fondos los pondría el gobierno, pero algo debe haber fallado, porque no se supo nada más del tema y la CAME está opositora. Buenos Aires La provincia de Buenos Aires será el principal campo de batalla de las elecciones legislativas y el gobierno tiene una dura interna por las candidaturas. El viernes Mauricio Macri recibió en Olivos a su primo Jorge, que aspira a ser senador. Poco antes Elisa Carrió lo había calificado de `delincuente'. Mauricio Macri parece así inclinarse por su primo antes que por Carrió y en la misma posición estará María Eugenia Vidal. En el PRO todos creen que Si Carrió es candidata en la provincia y gana, se volverá todavía más incontrolable de lo que es hoy.­