Mendoza - El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, aseguró que el plantean "reducir la imputabilidad a partir de 14 años para delitos gravísimos, como homicidios o violaciones". Garavano mantuvo una apretada agenda en Mendoza, donde encabezó el acto de apertura de la Especialización y Maestría en Magistratura y Gestión Judicial, y acompañó hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la VI Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior. El titular de la cartera de Justicia aseguró: "Estamos planteando la posibilidad de reducir la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves o gravísimos, en los casos de homicidios y violaciones. Y probablemente, para la franja de 15 años, para otros delitos como robo con armas, para hacer una progresión en términos de la evolución dentro del delito, que se permita la investigación y la prosecución de estos procesos". En ese sentido, aseguró que "es necesario generar un ajuste en la edad hacia abajo para que jóvenes que realmente cometen un homicidio asuman la responsabilidad, claramente de modo distinto que lo debiera asumir un adulto, pero que haya una asunción de responsabilidad". Garavano sostuvo que "uno de los proyectos del Programa Justicia 2020 es duplicar el número de juzgado federales, y especializarlos, ya que hoy tenemos en gran parte del país juzgados que se conocen de competencia múltiple: civiles, contencioso-administrativos, y penales, que hoy son tan preocupantes por las diferentes causas, especialmente las de narcotráfico". "Estamos trabajando -agregó- con el fortalecimiento de la Justicia Federal. Se han avanzado con los concursos (para cubrir cargos) porque había un altísimo índice de vacancia, que de a poco se está reduciendo. Además de duplicar la cantidad de jueces federales en todo el país, apuntamos a hacer la especialización absoluta en materia penal". "En el último año ha crecido más de un 10% la cantidad de detenidos federales en todo el país", informó Garavano, y apuntó que "estamos trabajando en los dispositivos electrónicos para el arresto domiciliario". "Gran parte del esfuerzo que realizan las fuerzas de seguridad luego tiene que ser sostenido por el servicio de justicia, y no es fácil el sistema de justicia en Argentina, tiene numerosas dificultades y nosotros estamos en un proceso de tratar de apoyar de que la justicia cambie", explicó. Y en ese punto, planteó: "Nosotros sabemos que como poder independiente no son tan lineales los procesos de cambio y lo que nosotros podamos hacer, pero sí estamos tratando de sostener desde nuestra acción, con programas concretos y operativos, y no sólo con la Justicia Federal sino también con la Justicia de la mayoría de las provincias, acciones que vayan en esa dirección y estén alineadas con el esfuerzo que están realizando las fuerzas de seguridad". Informó que firmó un convenio con el Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, y con la Suprema Corte provincial para que "todos los antecedentes penales y las personas que están sometidos a proceso puedan ser accedidos directamente en línea desde la provincia al través del Registro Nacional de Reincidencia". En relación al libro publicado recientemente, "El señor de la Corte", de la periodista Natalia Aguiar, referido a Ricardo Lorenzetti, que al día siguiente que fue presentado desapareció de las librerías, sostuvo "que no son temas que en definitiva tienen que estar en la mirada del Ministerio, son actividades privadas de las personas, y nosotros con la Corte Suprema tenemos una relación institucional, de respeto y de independencia". En ese sentido, Garavano apuntó que (la Corte) "es la máxima autoridad judicial del país y en esa línea nosotros trabajamos coordinadamente, de un modo institucional. Todas estas cuestiones y pormenores lo tienen que ver con otra lógica, y son otras cuestiones en las cuales el Ministerio no tiene que abrir ni juicio, ni opiniones. Serán cuestiones que en todo caso los distintos actores de esta situación deberán aclarar", finalizó.