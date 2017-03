04.03.2017 | La diputada del GEN Margarita Stolbizer señaló que no cree "si habrá condiciones" para disponer la detención de la ex presidenta y añadió: "No sé si el juez valorara si ella tiene capacidad para obstruir el funcionamiento de la justicia porque esos serían los elementos pero estamos en una etapa".

La diputada del GEN Margarita Stolbizer aseguró hoy que no cree que la ex presidenta Cristina Fernández quede detenida el martes, cuando vaya a declarar ante el juez Claudio Bonadio, aunque "cualquier otro ciudadano que hubiera cometido esa cantidad de delitos ya estaría preso en este país". "Pero los que tienen plata y poder están afuera. Es la selectividad de nuestro sistema penal", comentó la diputada que denunció y dio origen a la causa Los Sauces, por la que tendrá que ir a declarar la ex presidenta el martes y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner un día antes. En declaraciones a radio Mitre, Stolbizer señaló que no cree "si habrá condiciones" para disponer la detención y añadió: "No sé si el juez valorara si ella tiene capacidad para obstruir el funcionamiento de la justicia porque esos serían los elementos pero estamos en una etapa".



Por eso que señalo que no cree que el martes la ex jefa de Estado pueda quedar presa, aunque "cualquier otro ciudadano que hubiera cometido esa cantidad de delitos ya estaría preso en este país". La ex presidenta, no obstante, solicitó la exención de prisión para su hija Florencia, que le fue concedida por el juez Bonadio. A criterio de Stolbizer, Los Sauces "es la causa que más compromete a Cristina Fernández de manera directa y personal". Y, resaltó que esa empresa es una "sociedad constituida por los Kirchner que se usaba como pantalla para que los empresarios a los que ella beneficiaba con decisiones de su gobierno le pagaran en retorno en formato de alquiler de inmuebles". "Acá no hay intermedios, no hay posibilidad de confundir nada", añadió. La diputada nacional sostuvo que "hay que considerar el pago de coimas o sobornos, pero también negociaciones incompatibles con la función pública porque la presidenta hizo negocios con los empresarios, y el lavado de dinero, es decir encubrir o disimilar el origen ilegal del dinero extrayéndolo hasta ponerlo en la compra de un inmueble".