Stolbizer volvió a defender su alianza con Massa

La diputada nacional y fundadora del GEN Margarita Stolbizer justificó hoy su alianza con su colega y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, al advertir que haber estado con el gobierno kirchnerista "no genera una mancha". Stolbizer, la principal denunciante contra la ex presidenta Cristina Fernández en la causa por asociación ilícita en torno al hotel Los Sauces, defendió nuevamente este sábado su comunión política con Massa, quien se había desempeñado como jefe de Gabinete de la administración de su denunciada. "Es lo mismo que si le preguntaran a (el presidente Mauricio) Macri por su alianza con (el ex vicepresidente de Cristina Fernández, Julio) Cobos", opinó.



Stolbizer señaló que "el haber estado con ese gobierno no genera una mancha porque no todos los que estuvieron en ese gobierno están manchados". Y, en diálogo con radio Mitre, destacó figuras como la dirigente Graciela Ocaña, el actual embajador ante Estados Unidos Martín Lousteau, el ministro de Ciencia Luis Barañao y el economista Roberto Lavagna. "Hay gente muy respetable que ha sido parte de los gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner) y no le genera una mancha por sí", acotó. Asimismo, apuntó: "No tenga dudas que si hubiera habido alguna razón ya tendrían una causa judicial".