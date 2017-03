El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, afirmó hoy que la oposición quiere generar la semana que viene "la tormenta perfecta" con la marcha de la CGT, el paro docente y la suspensión de la primera fecha del campeonato de fútbol "justo cuando la economía está empezando a dar los resultados que se esperaban". Tras la fallida negociación paritaria de ayer entre los funcionarios bonaerenses y los gremios docentes, Lacunza insistió en que la "sensación era que nunca iba a alcanzar nada" ya que "desde el principio" estaba la "percepción de que había una decisión política de hacer un paro en el inicio del ciclo lectivo". En este sentido, aseguró que el gobierno de María Eugenia Vidal ha "mejorado sucesivamente" las propuestas salariales que le hicieron a los docentes "siempre atendiendo sus reclamos", pero afirmó que los gremios metieron la discusión "en un laberinto".



Lacunza remarcó que la provincia de Buenos Aires tiene "tensión de recursos" porque el kirchnerismo les ha "dejado una provincia quebrada", por lo que aseguró que les "gustaría que los docentes ganen más", pero tienen "todo por hacer y recursos escasos". Indicó que "la prioridad es que los chicos puedan empezar las clases el próximo lunes, pero hemos agotado todas las instancias y todos los esfuerzos" y se llegó a una situación a la que calificó de "no deseada y difícil". En cuanto a la conciliación obligatoria que dictó el gobierno bonaerenses, pero que los gremios avisaron que no van a acatar, cuestionó que "es un recursos legal previsto para defender a los más desprotegidos", no obstante reprochó que "estamos en un país en el que estamos acostumbrados a la anarquía: cuando algo no me gusta no respeto a la ley". Al respecto, expresó que "el Estado tiene que proteger a los que no estaban sentado en la mesa (de negociación paritaria), que son los alumnos", al tiempo que aseguró que van a "seguir convocando al diálogo para alcanzar un acuerdo". "Estamos en una semana que se está pretendiendo generar una tormenta perfecta con marchas, el paro docente y el fútbol. Sería ingenuo no hilvanar todos estos acontecimientos con algún hilo conductor de política partidaria u opositora al Gobierno cuando justo la economía está empezando a dar los resultados que se esperaban", enfatizó.