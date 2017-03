Plaini ratificó que la CGT convocará a un paro

04.03.2017 | "Le dimos tiempo al gobierno por la responsabilidad institucional de la CGT, pero no es un problema nuestro la gobernabilidad es el gobierno que con sus medidas, sus herramientas, define cuál es el rumbo económico", dijo el jefe del gremio de vendedores de diarios.

El dirigente de la CGT unificada Omar Plaini aseguró hoy que la central sindical va a "realizar indefectiblemente" el paro contra la política económica del gobierno nacional y estimó que "es probable" que en la marcha del martes "se diga la fecha" en que será convocada la medida de fuerza. "Le dimos tiempo al gobierno por la responsabilidad institucional de la CGT, pero no es un problema nuestro la gobernabilidad es el gobierno que con sus medidas, sus herramientas, define cuál es el rumbo económico", dijo el jefe del gremio de vendedores de diarios. Frente a la intención del Ejecutivo de retomar las conversaciones con la central sindical, Plaini aclaró que en la CGT "no cerramos el diálogo jamás", pero se quejó porque "se firmaron dos acuerdos" y "los despidos siguieron y el gobierno miró para un costado".



"El paro lo vamos a realizar indefectible, es probable que el martes se diga la fecha", anticipó Plaini, quien diagnosticó que "el gobierno está totalmente desorientado en su rumbo económico" y lo acusó de ir "a contramano" del mundo con políticas de apertura de los mercados. Asimismo, Plaini sostuvo que "si el gobierno no puede controlar a los suyos" y frenar los despidos, "no puede pretender que le demos la espalda a los trabajadores, firmamos dos acuerdos y no se respetaron". "No sé qué país están viendo los funcionarios, resulta muy difícil", dijo el sindicalista y también diputado nacional, quien recordó que "el gobierno el año pasado terminó reconociendo 127 mil despidos registrados". En este contexto, Plaini señaló que "el año pasado hicimos una serie de reivindicaciones, pero ahora es un paro para que el gobierno cambie su accionar político, el gobierno debe cambiar este rumbo económico". Luego de acusar a la administración de Mauricio Macri de aplicar "instrumentos económicos que pasaron hace 25 años", sostuvo que para frenar el paro, tiene que "alentar el mercado interno", definir "una reforma tributaria impositiva y tener políticas proactivas".