04.03.2017 | El ministro de Trabajo acusó a la dirigencia sindical de "romper la mesa de diálogo" con la marcha convocada para el próximo martes para apelar al "reclamo y la movilización". Aseguró que al gobierno nacional "no" le asusta un posible foco de conflictividad gremial porque consideró que "es parte de los procesos de negociaciones" salariales.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, envió hoy un nuevo mensaje a la cúpula de la CGT al ratificar que la situación social no justifica una medida de fuerza e instó que "no nos dejemos llevar por un contexto que tiene que ver con lo político". Triaca acusó a la dirigencia sindical de "romper la mesa de diálogo" con la marcha convocada para el próximo martes para apelar al "reclamo y la movilización". En este contexto, aseguró que al gobierno nacional "no" le asusta un posible foco de conflictividad gremial porque consideró que "es parte de los procesos de negociaciones" salariales.



"Entramos en el proceso de negociación paritaria y es razonable que en ese proceso haya reclamos de las organizaciones gremiales", agregó el funcionario. En declaraciones radio Continental, Triaca aclaró que desde el gobierno nacional "no dejamos de reconocer que fue un año muy difícil el año pasado porque teníamos que recomponer una economía que estaba muy dañada, no solo en relación con la inflación sino también en relación a la restricción del desarrollo de la producción y la economía". "Creemos que lo peor ya pasó", señaló el ministro, quien explicó que luego de que en el primer semestre se perdieran "casi 110 mil puestos de trabajo", en el segundo "hubo un crecimiento del empleo y hemos recuperado 80 mil puestos de trabajo". Consultado sobre lo sostenido por la cúpula de la CGT que ni el gobierno, ni los empresarios, cumplieron con el pacto de mantener las fuentes laborales, Triaca pidió ir "caso por caso" y "en conjunto" decir "quienes no han cumplido" porque "no todos no han cumplido, la mayoría ha cumplido" con el acuerdo. A su vez, lamentó que la central sindical haya decidido "romper la mesa de diálogo donde habíamos avanzado y encontrado soluciones para muchos de los problemas que tenían los trabajadores argentinos y que hacía muchos años no se resolvían". "No dejamos de reconocer que hay sectores que tienen dificultades, trabajemos sobre esos sectores y no nos dejemos llevar por un contexto que tiene que ver con lo político", reclamó. Al respecto indicó que "algunos dirigentes políticos están aprovechando las circunstancias cuando durante tantos años no hicieron nada para arreglar los problemas de los trabajadores".