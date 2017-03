Schmid advirtió que la CGT no impedirá la participación del kirchnerismo en la marcha del martes

El integrante del triunvirato que conduce la CGT Juan Carlos Schmid advirtió que la central sindical no impedirá la participación de las agrupaciones identificadas con el kirchnerismo en la marcha convocada para el martes al señalar que "no vamos a poner molinetes para ejercer derecho de admisión". Consultado sobre la decisión de no haber convocado antes a un paro, Schmid consideró que "la estrategia efectiva es la que se está haciendo ahora" la CGT y "no la que algunos pretenden". "La CGT es una confederación, una organización de tercer grado. Acá hay sindicatos industriales, estatales, privados, de servicios, ligados al comercio exterior y otros vinculados al mercado externo. Unificar estos criterios requiere un esfuerzo y una metodología que es desconocida para muchos que están fuera de la organización sindical", argumentó.



En una nota que publica hoy el diario Perfil, el sindicalista apuntó que "los hechos demuestran que hay una articulación y una expectativa muy fuerte que se ha ido gestando desde la unificación de la CGT y con los pasos que se han dado, que dan cuenta de un proceso de acumulación, de apoyo institucional y de estrategia que, muchas veces, para disgusto de algunos, tiene un tiempo que ellos no comparten". Y, se mostró cauteloso respecto de lo sostenido por el senador nacional Miguel Angel Pichetto (PJ), quien sostuvo que la CGT cumple el rol de dirección peronista. "La deriva de los acontecimientos nos ha llevado hacia ese lugar. No me animaría a tener una calificación tan contundente como la del senador", aclaró. Consultado sobre si las agrupaciones kirchneristas podrán ir a la marcha, Schmid dijo: "Nosotros no vamos a poner molinetes para ejercer derecho de admisión".