La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, afirmó hoy que la paritaria de docentes bonaerenses está "en un punto cero", al tiempo que cuestionó que no hubo "decisión política" del Gobierno para resolver el conflicto a tiempo. Luego de fracasar la reunión de ayer entre los representantes gremiales y del gobierno de María Eugenia Vidal, la gremialista negó que los paros docentes de la semana que viene tengan intencionalidad política, al sentenciar: "Qué intencionalidad pueden tener cuando lo que estamos reclamando es no estar por debajo de la línea de la pobreza". La dirigente del FEB también criticó que no se convoque a una paritaria nacional ya que -advirtió- "los maestros la están pasando mal y sin esta negociación a nivel nacional puede ser que se agrave la situación".



En declaraciones a radio Belgrano, la gremialista indicó que "se llega a esto después de haber transitado un camino de no respuesta y no convocatoria" por parte del Gobierno a los distintos gremios. Consultado sobre en qué punto de la discusión salarial se encuentran luego del traspié de ayer, Petrocini sentenció: "Estamos en un punto cero, lamentablemente". Para la dirigente gremial, el conflicto se hubiera resuelto "con decisión política y con convocatoria y diálogo sostenido y no con convocatoria esporádica en la que se nos presentan propuestas elaboradas por el Gobierno, impuestas, en las que nosotros no tenemos ningún espacio de participación". En este sentido, reprochó que "desde el 9 de agosto al 6 de febrero de este año no hubo ningún tipo de convocatoria a reunión", lo que cuestionó al indicar que el salario docente "no es fácil discutirlo porque tiene relación directa de donde se coloca determinado número y el impacto que tiene". En cuanto a la acusación de distintos funcionarios de que detrás de esta postura de los gremios hay una intencionalidad política en una año de elecciones, sostuvo: "Explíquenme qué intencionalidad política puede haber con una propuesta que empieza y ronda, y cada vamos a menos, entre 120 y 150 pesos de aumento por mes para un docente que recién se inicia. Quién me puede explicar que eso está teñido o tiene una mano de barniz de política".