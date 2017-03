Mendoza - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que "desde octubre la economía está creando empleo y el salario empieza a recuperarse", al tiempo que anunció que discusión de la reforma tributaria se posterga hasta el año próximo. Dujovne, junto con su par de Producción, Francisco Cabrera, participaron en el Primer Foro de Inversiones Mendoza 2017 y coincidieron en afirmar que "el país está saliendo de la recesión" y que "en el cuarto trimestre de 2016, comenzó a recuperarse la economía". "El gobierno tomó una serie de medidas pensando generar una economía viable en el largo plazo. Vemos un crecimiento de la inversión; 2016 es el primer año en la historia contemporánea argentina en que en medio de una recesión la demanda de maquinaria y equipo sube. Esta recesión tenía un componente de cambio de expectativas y el empresariado empezó a mirar para adelante", dijo al respecto el ministro Dujovne.



Tras asegurar que las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri apuntan a tener una "economía más sana", afirmó que "no tenemos dudas de que hemos empezado un proceso de crecimiento" y que "desde octubre la economía está creando empleo y el salario empieza a recuperarse". En esa línea, ambos ministros coincidieron en que el salario real "está mejorando" y que "mes a mes está mejorando el consumo", algo que se refleja en el "incremento del patentamiento de motos y vehículos, y el movimiento del mercado inmobiliario", entre otros conceptos. También hicieron referencia a la disminución en los precios de contado, indicando que "en el 80% de los productos, los precios disminuyeron por esa modalidad de pago, alrededor de un 7%. "A medida que pasa el tiempo las inversiones van a estar relacionadas a la capacidad de las provincias y regiones. El proceso de las inversiones es complejo, es un proceso de generación de confianza. Eso es lo que estamos viviendo en esta nueva etapa de la Argentina", señaló por su parte Cabrera. Asimismo, añadió que "a través del Plan Productivo Nacional, estamos trabajando junto a todo el gabinete económico en las cuestiones que hacen a la competitividad de las empresas, aspectos en los que el Estado tiene responsabilidad". Por otra parte, consultados sobre la reforma tributaria, manifestaron que este mes comenzará a trabajar la Bicameral en el Congreso y que para logar los "consensos transversales" de las distintas fuerzas políticas, por tratarse éste de un año electoral, "es mejor postergarla hasta el año que viene". De igual forma, expresaron que trabajarán en una nueva ley de Responsabilidad Fiscal que abarque a Nación y provincias. "Hoy tiene techos al crecimiento del gasto, elevados. Entonces no se puede bajar la presión impositiva". La intención de reformarla, redunda en tener "criterios más estrictos para que el gasto no crezca en términos reales", sintetizaron, a lo que agregaron que la intención es que sea tratada en el Congreso antes de que las provincias envíen sus proyectos de Presupuesto. En idéntico sentido, señalaron que es prioridad tratar la Ley de Mercado de Capitales, a la que calificaron como una "herramienta vital para que las PYME puedan crecer. Creemos que puede lograrse un consenso transversal" al respecto, porque es "vital para que Argentina apalanque su crecimiento". El primer panel de la jornada, compuesto además por el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Martín Kerchner; y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia, Enrique Vaquié, sirvió como marco de las medidas para fomentar las inversiones e incrementar la participación público-privada para impulsar el desarrollo de Mendoza.