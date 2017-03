La diputada nacional de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió aseguró que "no" avalará "delincuentes en las candidaturas" en referencia a Jorge Macri como eventual candidato a senador por la provincia de Buenos Aires ni tampoco decidirá "en contra" de la gobernadora María Eugenia Vidal. "Estoy viendo cómo juegan ellos porque, por ejemplo, la decisión de María Eugenia (Vidal) era que fuera Jorge Macri", expresó y luego dijo: "No voy a decidir en contra de la gobernadora pero no voy a avalar delincuentes en las candidaturas", fustigó. En tanto, Carrió afirmó que "por temas de salud, yo no tendría que ser (candidata) ahora si está en juego la República, yo arriesgo la vida, ahora si vamos a volver a lo mismo, no arriesgo la vida" y añadió que a Vidal la ayudó "mucho este año, sobretodo combatiendo la corrupción".



El intendente de Vicente López es una de las figuras del PRO en la provincia de Buenos Aires y suena como posible candidato a senador por ese distrito para las próximas elecciones legislativas. Asimismo, aprovechó anoche en declaraciones a América TV para cuestionar al principal asesor del presidente Mauricio Macri, Jaime Durán Barba. "Durán Barba no cree en Cambiemos, cree en el PRO con el nombre de Cambiemos y quiere que sólo Mauricio y María Eugenia lideren el proceso", advirtió y remarcó que el asesor que, afirmó, la "odia", quiere "destruir al radicalismo y a mi, dice a Carrió hay que sacarla" de la alianza gobernante. Por último, la referente de la CC-ARI añadió que "hay gran parte de este pueblo quiere cambiar y soy responsable de este cambio".