Docentes: el gobierno bonaerense decretó la conciliación obligatoria y descontará días de paro

03.03.2017 | Los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Economía, Hernán Lacunza, y de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijeron que se descontará 650 pesos por día a los docentes que no acaten la medida. Los días no trabajados se recuperarán en vacaciones de invierno.

El gobierno bonaerense impuso hoy la conciliación obligatoria a los gremios docentes y defendió la jurisdicción que tiene para dictar la medida ante el paro nacional convocado para lunes y martes, mientras los maestros advirtieron que la disposición es "ilegal" ya que la huelga fue convocada por los sindicatos con representación federal. El gobierno bonaerense advirtió que descontará 650 pesos por día a los docentes provinciales que no acaten la conciliación obligatoria ante el paro nacional, en el inicio del ciclo lectivo, y aseguró que las jornadas no trabajadas se recuperarán en vacaciones de invierno. Los ministros bonaerenses de Trabajo, Marcelo Villegas, de Economía, Hernán Lacunza, y de Educación, Alejandro Finocchiaro, dieron una conferencia de prensa tras el fracaso de las negociaciones con los maestros del distrito y el dictado de la conciliación obligatoria. Villegas sostuvo que si las clases no comienzan el lunes los días no trabajados se recuperarán en el receso invernal y agregó: "Estatutariamente, no son vacaciones. Inclusive, los docentes tienen que estar en la escuela".



"A los docentes se les descontará 650 pesos por día de paro", puntualizó Lacunza, y sostuvo: "No hay forma de pagar sin una contraprestación. Sí, se van a descontar los días". Finocchiaro, en tanto, responsabilizó a los gremios docentes por el no inicio del ciclo electivo, al afirmar que los maestros rechazaron las tres propuestas que hizo la administración de María Eugenia Vidal.

"Esperemos que los gremios reflexionen", dijo. Los funcionarios bonaerenses también advirtieron la posibilidad de que los sindicatos pierdan la personaría gremial por no acatar la conciliación obligatoria. "Recurriremos a las acciones legales que hay, notificaciones, intimaciones, astreintes, y puede haber acciones sobre la personería gremial", subrayó Villegas. El ministro de Trabajo bonaerense explicó que dictó la conciliación obligatoria porque los gremios docentes no aceptaron la propuesta salarial, y llamó a una nueva audiencia para el miércoles. El funcionario explicó que puede llamar a conciliación porque la medida de fuerza repercute en escuelas provinciales, al reclamar a los gremios que "actúen con responsabilidad" y ratificar que la decisión se adoptó para "preservar los derechos de los bonaerenses".



Villegas acusó a los docentes de incurrir en una "falacia rotunda" por considerar que la provincia no tiene jurisdicción para dictar la conciliación obligatoria. "Lo hicimos para retrotraer las cosas a su situación anterior: negociamos y hay clases", sostuvo.

Los gremios docentes advirtieron que la medida es "ilegal", al afirmar que el paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo fue "convocado por los sindicatos nacionales". "Nos pidieron un cuarto intermedio. Y después vino a los cinco minutos el ministro de Trabajo que declaraba la conciliación obligatoria por el paro nacional, que está fuera de forma porque no tienen legitimación para declararla y es ilegal", sostuvo el jefe de Suteba, Roberto Baradel. La afirmación de Baradel fue replicada en rueda de prensa por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro: "Como filial a un gremio nacional pueden adherir o no hacerlo", sostuvo. En tanto, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, confirmó que descontarán a los docentes los días no trabajados a razón de "650 pesos por día de paro".