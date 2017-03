El ex jefe del Ejército del kirchnerismo César Milani fue procesado hoy por los delitos de "encubrimiento y falsedad ideológica" en la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, en junio de 1976, durante el denominado "Operativo Independencia" en la provincia de Tucumán. La medida fue tomada por Fernando Luis Poviña, titular del Juzgado Federal N° 2, quien también le prohibió la salida del país, se informó oficialmente. Milani, quien se encuentra detenido en La Rioja por otra causa vinculada a presuntos delitos cometidos durante la última dictadura militar, es investigado en Tucumán por la desaparición de Ledo, ya que cuando era subteniente tenía a su cargo a ese conscripto.



El pasado 14 de febrero el teniente general retirado declaró ante Poviña sobre el caso Ledo y afirmó que "no conocía" al conscripto. Ledo desapareció el 17 de junio de 1976 tras salir en una patrulla por el monte tucumano bajo las órdenes del entonces capitán Esteban Sanguinetti, quien actualmente está detenido por este caso. Milani en esa época era subteniente destinado en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, que había sido desplegado en Tucumán en el marco del "Operativo Independencia", dispuesto en 1975 por el entonces gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. En el decreto firmado de 1975, el Gobierno encomendó "al Comando General del Ejército ejecutar las operaciones militares necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos" en Tucumán. Por testimonios, Ledo estuvo bajo las órdenes de Milani y Sanguinetti, y la hipótesis central es que el ex jefe del Ejército habría hecho un sumario falso sobre la deserción del conscripto.