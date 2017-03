Larreta confió en llegar a un acuerdo salarial con los docentes porteños

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dijo que "la paritaria nacional no significa nada" y que "si la negociación depende de un tema salarial, habrá clases", a horas de la convocatoria a una nueva reunión que mantendrá este viernes el distrito capitalino con el sector. "La paritaria nacional no significa nada porque cada jurisdicción paga los salarios", disparó Horacio Rodríguez Larreta en radio Metro; y afirmó que "lo lógico es que la negociación sea entre el empleador y el empleado, es decir, entre el Estado y el docente".



Según el mandatario porteño, la negativa oficial a convocar a una paritaria nacional "no" lo perjudicó en su distrito. "No me cambió nada", dijo, debido a que "se negocia entre la Ciudad y los gremios docentes, y siempre nos manejamos bien".



También puntualizó que "no hay ninguna ley que diga que tiene que haber una paritaria nacional" sino que existe una norma de financiamiento educativo que "habla de un piso. La paritaria nacional docente no fija salario, eso lo hace cada jurisdicción", insistió.



En relación al encuentro de este viernes dijo que "con los gremios tenemos muy buen diálogo, aunque es cierto que, esta vez hay algo raro. Te sentás en la reunión y ya te dicen 'no, el lunes y martes hay paro', entonces, que digan de antemano 'digan lo que digan no habrá clases'". Y deslizó: "muestra que hay otra motivación".



Según Larreta, a los docentes en la Ciudad "les garantizamos el poder adquisitivo del salario" y "nunca" se ha perdido un "sólo día de clases en los últimos seis años".



"Espero que haya clases el lunes, vamos a trabajar hasta el último minuto y si depende de la negociación salarial, empiezan las clases. Ahora no sabemos si empiezan otras cuestiones", finalizó el jefe de Gobierno.