La sobrina de la ex presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, afirmó que la acusación en su contra por supuesto lavado de dinero es una "elucubración de características insólitas" del juez federal Claudio Bonadío, y defendió a su tía y a sus primos Máximo y Florencia, al sostener que la sociedad Los Sauces "jamás cometió delito alguno". Patrocinada por Carlos Beraldi, el mismo abogado de la ex presidenta, Mercado no respondió preguntas y se defendió por escrito al sostener que los hechos investigados fueron anteriores a que ella asumiera la presidencia de la sociedad inmobiliaria que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner constituyó en el 2006. Pero, pese a ello, la hija de la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner y sobrina de la ex mandataria aclaró que Los Sauces "jamás cometió delito alguno, siendo la hipótesis de lavado de dinero una elucubración de características insólitas". Al presentarse a declaración indagatoria en el juzgado federal de Claudio Bonadío, cuestionó en un escrito al magistrado por falta de imparcialdad, pidió ser sobreseída y rechazó "enfáticamente" haber integrado "ninguna asociación criminal" ni participado en "maniobra alguna de lavado de activos de origen ilícito", según el texto de defensa. Se espera la declaración indagatoria del detenido empresario Lázaro Báez, quien ya fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza a la alcaidía de los tribunales federales de Retiro, con una fuerte custodia. "Debo señalar enfáticamente que jamás integré ninguna asociación criminal ni tampoco participé en maniobra alguna de lavado de activos de origen ilícito", agregó Mercado y calificó de "absolutamente injusta y carente de toda base fáctica y jurídica" la acusación en su contra. La primera indagada del día recordó que es prima de Florencia y Máximo Kirchner, y que a pedido de ellos, accionistas de la sociedad "Los Sauces", asumió como presidenta el 18 de marzo de 2015, en base a ese "vínculo familiar y de estrecha confianza". También sostuvo que jamás percibió honorarios "ni ningún tipo de retribución económica" por ocupar ese puesto. Sobre los alquileres de inmuebles a empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo, como Báez y Cristóbal López, explicó que todos fueron "absolutamente genuinos", que los departamentos están ocupados por inquilinos. "No obra en la causa ningún elemento que tan siquiera remotamente permita vincularme con una organización criminal dedicada al lavado de activos de origen ilícito ni ningún otro delito", agregó. Romina Mercado también es investigada en la causa Hotesur, dado que figura como presidenta de esa sociedad, que maneja los hoteles de la familia Kirchner en la provincia de Santa Cruz.