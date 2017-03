Internaron de urgencia al juez que ordenó la detención de Milani en La Rioja

La Rioja- El juez federal de primera instancia de la provincia de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, que días atrás ordenó la detención del ex jefe del Ejército en el kirchnerismo César Milani, fue internado de urgencia en el sanatorio Incor de la capital provincial en las últimas horas de anoche tras sufrir una descompensación cardíaca. Herrera Piedrabuena es el juez que el 17 de febrero último dispuso el arresto de Milani en una causa por delitos de lesa humanidad que se le sigue por torturas y un allanamiento ilegal contra Pedro y Alfredo Olivera y Verónica Matta, durante la última dictadura, y ayer había ampliado la imputación del militar agregando la figura de asociación ilícita. Según se pudo saber a través de fuentes del propio sanatorio, el magistrado "está internado en terapia intensiva debido a un problema cardíaco que se le presentó anoche y por el cual fue derivado al centro asistencial". El juez continuará internado "en observación en terapia intensiva por unos días más, ya que su vida no está en riesgo, para poder tener un mejor control de su situación", añadieron las fuentes consultadas. Esta semana estaba previsto que el juez tomara declaración testimonial al ex magistrado León Arslanian, a la ex ministra Graciela Fernández Meijide y a Verónica Matta, pero a los dos primeros se les envió vía exhorto el pliego de preguntas para que sean respondidas en un juzgado de Capital Federal, mientras que Matta se encuentra en el sur del país, por lo que su declaración se postergó sin fecha. Ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó los planteos de nulidad interpuestos por la defensa de Milani en la causa que se le sigue al ex jefe del Ejército en La Rioja. La sala B de la Cámara, integrada por los jueces, Abel Sánchez Torres, Eduardo Avalos y Liliana Navarro, resolvió por "unanimidad" rechazar "los planteos de nulidad deducidos por la defensa técnica del imputado César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani en contra de la resolución de fecha 20 de octubre de 2016 dictada por el Juez Federal de La Rioja y del Requerimiento Fiscal de Instrucción".