Dujovne dijo que la economía “le ganará a la inflación” y que el Gobierno “no hace populismo cambiario”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la economía “está creando empleo”, pronosticó que “este año el salario le va a ganar a la inflación” y afirmó que el Gobierno “no va a hacer populismo cambiario” recurriendo a una devaluación para mejorar la competitividad. En declaraciones a América 24, Dujovne sostuvo que el Gobierno no quiere que haya despidos y anticipó que “con el correr de los meses” la población va a comenzar a percibir una mejora en la economía. El titular del Palacio de Hacienda descartó que la intención del Gobierno sea reducir la clase media, con un modelo que polarice la población en clase alta y baja y, ante una consulta, expresó que “esa no es la idea”.



Para Dujovne, más allá de las suspensiones y los despidos que se producen en el sector fabril, “desde enero, el sector industrial dejó de destruir empleos netos” y que la economía en general dejó de hacerlo “en septiembre” del año pasado. Según el funcionario, “diciembre de este año nos encontrará con aumento del empleo, con una mejora en la situación de las familias, con una aceleración del crecimiento y con la llegada de inversiones”. Consultado por competitividad y la reforma tributaria, el jefe de la cartera económica expresó que el Gobierno mantiene “un tipo de cambio flotante” y que “no va a hacer populismo cambiario” modificando la paridad entre el peso y el dólar. Respecto de la reforma tributaria, expresó que “este no es un buen año para llevarla al Congreso, porque es un año electoral y el esfuerzo (de consensuar) un sistema más equitativo y simplificado podría malograrse”. Tras puntualizar que el empleo neto está creciendo a razón de 20 mil puestos de trabajo por mes, Dujovne consideró que “este año los salarios le van a ganar a la inflación” y ratificó la meta del 17 por ciento establecida por el Banco Central. También sostuvo que las metas de inflación de esa entidad son de “entre ocho y 12 por ciento para el año que viene y del cinco por ciento para 2019”, al tiempo que destacó que el Gobierno quiere que “la economía crezca al cuatro o 4,5 por ciento por año”.