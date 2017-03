Del Potro perdió con el serbio Djokovic y quedó eliminado en Acapulco

Juan Martín Del Potro, número uno del tenis argentino y sudamericano, quedó eliminado del ATP 500 de Acapulco, torneo que se juega sobre superficie rápida y dotado con premios por 1.491.310 dólares, al perder esta madrugada con el máximo favorito al título, el serbio Novak Djokovic, por un ajustado 4-6, 6-4 y 6-4 en un partido de altísimo nivel que generó la admiración del público.



Del Potro, nacido en Tandil y ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, claudicó ante Djokovic (2) luego de dos horas y 38 minutos en un estadio colmado por 7.000 espectadores que repartieron su aliento y entonaron "Nole, Nole" para el balcánico y "Delpo, Delpo" en favor del argentino.



El tandilense, quien le ganó al serbio en cuatro ocasiones (Copa Davis 2011, Juegos de Londres 2012, Masters 1000 de Indian Wells 2013 y Juegos de Río 2016), se llevó el primer set por 6-4 con un tenis sólido y sus armas de siempre, el saque y la derecha, pero luego cedió el segundo parcial por idéntico marcador ante un rival que pretende recuperar el número uno del mundo ahora en poder del británico Andy Murray, y que lo venció en 12 ocasiones.



El argentino, quien venía de alcanzar las semifinales en Indial Wells, tuvo su gran oportunidad cuando quebró al serbio y se adelantó 4-3 en el tercer set, pero no pudo aprovecharla ya que cedió enseguida su servicio y el partido quedó igualado en cuatro.



"El partido fue muy parejo, creo que por momentos fue una batalla y cuando tuve mis oportunidades en el tercer set, él aumentó su nivel y no cometió errores en los momentos importantes, creo que fue un justo ganador", analizó el héroe del equipo argentino de Copa Davis que se consagró campeón por única vez en su historia el 27 de noviembre pasado, tras una heroica victoria sobre Croacia por 3-2, en Zagreb.



Djokovic metió presión en el noveno game del tercer set, se adelantó 5-4 con su servicio y luego quebró a Del Potro para llevarse el partido luego de que el tandilense enviara una pelota por la línea lateral.



"Esta es la realidad, lo que me toca hoy y mientras mi cabeza esté fuerte tendré que lidiar con estas situaciones y disfrutar del tenis", añadió Del Potro, quien soportó tres operaciones en la muñeca izquierda y ya no tira 'winners' de revés como hacía cuando conquistó el US Open en 2009, el título más importante en su colección de 19 ATP, más la Copa Davis y las medallas de bronce y plata en dos Juegos consecutivos, los de Londres y Río de Janeiro.



El argentino jugará su próximo torneo oficial desde el 9 de marzo en el Masters 1000 de Indian Wells, y en su paso por Acapulco se llevó una victoria sobre el estadounidense Frances Tiafoe (89) y una derrota con Djokovic en un partido que los organizadores del torneo calificaron como el mejor que vieron en las 24 ediciones del abierto.



El serbio continuará su camino en cuartos de final este viernes desde la 1 ante el australiano Nick Kyrgios (17).



Los otros tres partidos de cuartos de final que se jugarán hoy serán los siguientes:

Marin Cilic (Croacia, 5) ante Steve Johnson (EEUU, 26); Rafael Nadal (España, 6) frente a Yoshihito Nishioka (Japón, 86) y Dominic Thiem (Austria, 9) ante Sam Querrey (EEUU, 40).



El español Nadal ganó dos veces el torneo mexicano, en 2005 y 2013, mientras que el actual campeón es el austríaco Thiem, quien también conquistó el domingo pasado el ATP 500 de Río de Janeiro.



El torneo de Acapulco tuvo dos campeones argentinos, en la época en que se jugaba sobre polvo de ladrillo, cuando lo ganaron Juan Ignacio Chela en 2000 y 2007, y Agustín Calleri en 2003.