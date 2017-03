"No hay plan B, buscamos el acuerdo", dijo el Gobierno por el conflicto docente

Los gobiernos nacional, bonaerense y porteño reclamaron en conjunto que los gremios deponganlas medidas de fuerza para que el lunes empiece el ciclo lectivo. En medio de las trabadas negociaciones por la paritaria del sector, el jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que "no va a haber una paritaria nacional" como lo reclaman los gremios. El coordinador de ministerios rechazó el paro: dijo que "no tiene razón de ser, salvo que esconda otros fines políticos" y le pidió a los docentes que "revisen la actitud", ante la medida de fuerza prevista para el lunes y martes próximos. Mientras que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta adelantó que van a negociar "hasta el último minuto" con los gremios. "No hay plan B, buscamos el acuerdo". Por su parte, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que "no está previsto"cerrar por decreto la paritaria docente y dijo que la Provincia apuesta a "llegar a un acuerdo" con los docentes por la discusión de la suba salarial. (ver aparte). "Vamos a convocar a nueva reunión durante el día de hoy y a seguir trabajando para llegar a un consenso aún con un paro convocado", dijo la mandataria provincial, en conferencia de prensa conjunta con Peña y Rodríguez Larreta. "Nuestra prioridad es que los chicos tengan clases", dijo la gobernadora, mismo mensaje que transmitió su par de la Ciudad, que pidió que el diálogo con los docentes siga "con los chicos en las aulas". Peña ratificó que no habrá una negociaciones a nivel nacional "porque el motivo de la paritaria nacional ya fue resuelto" y recordó que el salario mínimo docente "desde el año pasado se actualiza automáticamente".