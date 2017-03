La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, confirmó que convocará a los voluntarios que se ofrecieron a brindar "apoyo" durante los días de paro que harán los sindicatos docentes, pero remarcó que "no van a estar en las escuelas". Vidal, quien señaló que se "evaluará caso por caso", aclaró que los voluntarios harán sus colaboraciones en "parroquias, clubes de barrios y comedores", y destacó que es una "manera positiva frente el hartazgo de algunos dirigentes gremiales que nos someten a esta duda de comienzo o no de clases". En conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Kirchner, de esta capital, la mandataria aseveró que este voluntariado "no reemplaza a los docentes, porque los docentes tienen una formación, un conocimiento de aula, y de planificación".