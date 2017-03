VIDAL: "RECONOZCO LA TAREA QUE HACEN LOS DOCENTES Y SÉ QUE MERECEN UN SALARIO MEJOR" La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal reconoció "la tarea que hacen los docentes en cada aula y sé que merecen un salario mejor", pero agregó que "no es fácil sostener un diálogo cuando se declara un paro en reclamo de una paritaria nacional". Al dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, Vidal se dirigió a los docentes de la provincia que tienen previsto un paro los días 6 y 7 de marzo. "Empezamos a trabajar para mejorar la educación de nuestros alumnos, reconozco la tarea que hacen los docentes en cada aula, sin ustedes es imposible, yo sé que merecen un salario mejor, y esperan que yo se los dé", señaló. En ese sentido, afirmó que hará "su mejor esfuerzo” para satisfacer las demandas de los gremios docentes y consideró que “no es fácil sostener un diálogo cuando se declara un paro en reclamo de una paritaria nacional”. En ese marco, la gobernadora indicó: "Cuando ya convocaron al paro, nosotros vamos a seguir convocando al diálogo, y les pido que no sean funcionales a los que responden sólo a sus intereses políticos". En ese sentido, reclamó que "avancemos en el diálogo, pero con los chicos en las aulas" y pidió que no se pierdan más días de clase como sucedió en otros períodos. Al respecto, opinó que los paros "nunca solucionaron los temas salariales" y reiteró su llamado al diálogo.