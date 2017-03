La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció que realizará una amplia convocatoria a las "distintas fuerzas políticas" y sectores de la Justicia "a un diálogo social" para consensuar propuestas en materia de seguridad. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa bonaerense, Vidal indicó en "en los próximos días" convocará a "un diálogo social por la inseguridad", a "una conversacion amplia y profunda", para "consensuar metas que podamos cumplir". Según detalló la mandataria provincial, invitará a distintas fuerzas políticas, miembros de la Justicia y también -dijo- "vamos a sumar a las iglesias, a las organizaciones sociales y vecinales". La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenía Vidal, agradeció al inaugurar el período de sesiones ordinarias en la Legislatura "el respaldo que los ciudadanos le dieron al cambio", y aseguró, en un mensaje dirigido a los intendentes, que en su gestión "los fondos no se usan para premiar a los amigos o castigar a los amigos", "Agradezco el respaldo que los bonaerenses le otorgaron al cambio, y esto es algo en lo que también está comprometido el presidente Mauricio Macri. Por primera vez un mandatario recorre en su gestión los 135 municipios", ponderó Vidal durante el discurso que pronunció en el recinto legislativo con sede en La Plata. Ante una Asamblea Legislativa colmada en las bancas y en las gradas, la mandataria advirtió que "no se puede hacer en un año lo que no se hizo en 25", y ratificó que su gobierno "terminó con la políticas de punteros en los territorios". "Los fondos no se usan para premiar a los amigos o castigar a los enemigos. Terminamos con la política de los punteros en los barrios. Vamos a aumentar la inversión en los municipios y estaremos cerca de los intendentes sin importar el signo político que tengan", remarcó Vidal. La gobernadora aseguró además que los hospitales bonaerenses "están mejor en cuanto a su infraestructura", y afirmó que durante años "no se peleó por recuperar los fondos del Conurbano bonaerense".

"Peleamos en la Corte Suprema por lo que nos corresponde. Somos la provincia que más aporta y menos recibe, y creemos que eso se debe terminar", señaló Vidal.

Vidal reconoció que la seguridad "es la primera procupación de los bonaerenses", y aseveró que su administración está comprometida "a luchar contra las mafias".

"Conozco el dolor de un padre y de una madre que pierden un hijo, por eso estoy comprometida en esta pelea contra las mafias para que la gente vuelva a las calles. Todas la declaraciones juradas de mis funcionarios, comisarios y jefes del Servicio Penitenciario son públicas, y eso es parte de esa lucha", apuntó.