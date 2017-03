El jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Pichetto, criticó el discurso del presidente Mauricio Macri, al indicar que el problema del gobierno es "la incomprensión respecto del estado actual del mundo" y del impacto que tiene esa situación "en materia de industria y empleo". "El problema central que tiene el Gobierno es la incomprensión que tienen respecto del estado actual del mundo", aseveró Pichetto y agregó: "Los cambios que se están dando en el mundo impactan de manera fuerte en el empleo y la industria argentina. En su discurso Macri desarrolló una visión errónea respecto de los beneficios de insistir con la globalización". "De la mano del aumento de las importaciones se consolida la pérdida de empleo y el peligro del cierre de empresas industriales. En el discurso no se habló de las medidas que son necesarias de parte del Estado precisamente para evitar o mitigar el impacto negativo sobre sectores industriales que dan empleo a los argentinos. Es cierto que mencionó el crecimiento de la producción del agro pero, insisto, no tuvo en cuenta la realidad y las perspectivas de la industria nacional", añadió el senador por Río Negro.



Para luego indicar que "el presidente tampoco expresó nada respecto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de la fortísima actualización de las tarifas de los servicios esenciales y de los peajes, estos últimos con porcentajes irracionales que implican una fuerte transferencia de recursos al sector empresario sin nada a cambio por parte de los concesionarios de las autopistas". "Al discurso le faltó consistencia y una visión institucional más fuerte", dijo, y remarcó que en su alocución al Congreso "el Presidente tiene que esbozar los grandes lineamientos de su gobierno y no de tono político partidario".