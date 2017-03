El ex presidente Eduardo Duhalde calificó el discurso del presidente Mauricio Macri como "muy bien elaborado", y consideró que "sin la unidad de los argentinos va a ser muy difícil salir adelante, para este gobierno y para los que vengan". "Necesitamos políticas de estado. Sin la unidad de los argentinos va a ser muy difícil salir adelante, para este gobierno y para los que vengan. Tenemos que bajar el ánimo de confrontación, esta pelea permanente no le hace bien a la Argentina", enfatizó Duhalde en declaraciones a la prensa. Tras la inauguración del 135 período de sesiones ordinarias, manifestó: "Fue un discurso muy bien elaborado. Me gustó la parte que habló de lo social, sobre todo con políticas para los sectores más postergados. Espero que esas políticas se realicen".