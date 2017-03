El jefe del interbloque de Diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, aseguró que el discurso del presidente Mauricio Macri fue "muy conceptual, no estuvo sobreactuado" y afirmó que "no escondió nada ni puso nada debajo de la mesa". "Hizo una radiografía realista", remarcó el dirigente del radicalismo y agregó que "fue un discurso no esperado, la oposición esperaba lo que hacía (la ex presidenta) Cristina (Fernández) y otros, un montón de anuncios". En declaraciones a los medios, Negri dijo que Macri hizo hincapié en la "razonabilidad de la obra pública y la preponderancia en la educación e incorporó la mirada de las dificultades del futuro que es obligación de toda la dirigencia política verlo".