EÑA RATIFICO QUE PARITARIA DOCENTE "SE TIENE QUE DAR EN LAS PROVINCIAS" Y PIDIO A GREMIOS "EMPEZAR LAS CLASES" El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reiteró que la discusión paritaria docente "se tiene que dar en las provincias", y reclamó a los gremios "sentarse a discutir, poner a los chicos primero y empezar las clases". Tras afirmar que el discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso fue "lleno de esperanza", afirmó que el Gobierno "no tiene enemigos" y que lo que busca es "diálogo, trabajar en conjunto". "Creemos que esta discusión se tiene que dar en las provincias. La ley nacional prevé tres cuestiones, dos de las cuales ya se volvieron automáticas, como el salario mínimo y el calendario escolar. Lo otro tiene que ver con las condiciones de trabajo. No hay razones para no sentarse, poner los chicos primero y tratar de empezar las clases, que es lo que necesitamos todos", señaló.