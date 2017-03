La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer se refirió al conflicto entre el gobierno bonaerense y los sindicatos docentes, una puja aún sin resolución y que derivó en una convocatoria a un paro para la próxima semana. En este sentido, reconoció que "hay una utilización" política por parte de los dirigentes gremiales, y apuntó contra al referente de SUTEBA, Roberto Baradel. "Los kircheneristas, los Baradel, la verdad no tienen autoridad, ni política ni moral, después de haber convalidado el saqueo y el retraso de la Argentina durante tantos años, para venir a pararse así", aseguró Stolbizer. Sin embargo, cuestionó la oferta salarial impulsada por la administración bonaerense y reclamó que en la discusión por los salarios docentes se incluya el nivel de la educación que reciben los chicos. "La escuela no está brindando los insumos en cuanto a la habilidad que necesitan los jóvenes, para meterese en un mundo laboral tan difícil; discutamos la educación, la escuela y cuánto deben ganar los docentes", señaló la diputada, y agregó que el Gobierno "tiene la obligación de extremar su cuidado, no puede dejar esto a último momento".