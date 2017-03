El presidente Mauricio Macri dijo, ante la Asamblea Legislativa, que "hay muchos que no quieren que las cosas cambien, que se resisten y ponen palos en la rueda", y sostuvo que, para las reformas profundas, "hace falta tiempo" y que, desde la gestión de Cambiemos, "siempre" supieron que "el camino ibas a ser difícil", aunque eso "no nos tiene que impedir poder avanzar".



Macri aseguró que el "2017 va a ser un año mejor que el anterior", y que su Gobierno mira "a largo plazo", porque el corto plazo es más fácil, "pero se agota y deja a muchas personas peor que antes".



El Presidente destacó que, desde el inicio de su gestión, "mantuvimos, ampliamos y fortalecimos derechos sociales en jubilaciones, asignaciones y tarifas sociales".



Macri afirmó que el titular de Suteba, Roberto Baradel, "no necesita que nadie lo cuide" al hacer referencia a las amenazas que recibió en los últimos días él y su familia, y al plantear "cuidar a los docentes" que son víctimas de agresiones, cuando son atacados por alumnos o sus familiares en represalia por las sanciones que toman.