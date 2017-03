El histórico contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, sostuvo que no cometió ningún delito en el marco del trabajo que desarrolló para la ex familia presidencial y aseguró que la empresa Los Sauces se manejó siempre como una "típica sociedad de naturaleza familiar". Manzanares declaró por escrito en el marco de la indagatoria dispuesta por el juez federal Claudio Bonadío en la causa en la que se investiga a la ex presidenta y sus hijos, entre otros imputados, por el presunto cobro de "retornos" a empresarios a través de el alquiler de propiedades administradas por la firma Los Sauces. "Jamás integré ningún tipo de organización destinada a cometer delitos. Sólo ejercí de manera honesta y profesional mi función como contador público. Así también lo acreditan mis más de veintiocho años ejerciendo de manera ininterrumpida mi labor profesional", sostuvo en el escrito. El contador detalló que Los Sauces estuvo integrada en su inicio por el luego fallecido ex presidente Néstor Kirchner en un 45 por ciento del capital accionario, Cristina Fernández de Kirchner en un 45 por ciento y su hijo Máximo Kirchner el 10 por ciento restante y que Florencia Kirchner ingresó como heredera forzosa tras la muerte de su padre. "Los Sauces S.A. es una típica sociedad de naturaleza familiar. Por ende, su vinculación con personas del entorno íntimo de los accionistas, tales como la doctora Romina Mercado Kirchner", lo que "lejos de ser sospechosa, reafirma la naturaleza estrictamente familiar de esta sociedad", aseguró. Manzanares sostuvo que, como empresa "familiar", Los Sauces está caracterizada por la "informalidad" en el trato de sus integrantes y remarcó que, "más allá de simples errores formales que pudieren ser advertidos, ellos de ninguna manera pueden encubrir o distorsionar la actividad y los movimientos económicos que fueran efectuados por la sociedad y sus accionas". El contador utilizó el mismo criterio para justificar los vínculos de Osvaldo "Bochi" Sanfelice con la sociedad de la ex familia presidencial al sostener que es "amigo de la familia Kirchner desde hace casi cuarenta años y, por si esto fuera poco, entre sus actividades está la del negocio inmobiliario". Manzanares sostuvo que, "con las reglas de interpretación" de Bonadio, "cualquier sociedad familiar llegaría a ser sospechosa" y, "a título de ejemplo", agregó: "Basta con reparar el caso del actual Presidente de la Nación (Mauricio Macri), cuyos lazos societarios se extienden a través de toda su familia y se extienden también, como una mancha de aceite, a un selecto y reducido grupo de amigos empresarios". En la declaración escrita que la ex presidenta subió luego a su página de Internet, el contador Manzanares enumeró, en relación a Macri, "los escándalos del Correo, de los peajes, de las líneas aéreas propiedad de la familia, de los contratos de obra pública con primos y amigos `hermanos de la vida´, de la ex SIDE, del fútbol" y remarcó que "a ésta lista, todos los días, se le agrega algo más". En una declaración con varios pasaje de contenido político, el contador de los Kirchner dijo que no podía dejar de mencionar que existe "entre el caso de Los Sauces S.A. y las sociedades del Grupo Macri diferencias sumamente notables", y mencionó puntualmente que "Los Sauces S.A. es una sociedad radicada en la Argentina, cuya actividad es absolutamente conocida, que paga sus impuestos en nuestro país y presenta balances". En cambio, sobre las empresas del grupo Macri, agregó: "Tienen características muy diversas y constituyen, en palabras de vuestra señoría un `enjambre societario´ que alcanza paraísos fiscales y que tienen negocios directos con el Estado". En la causa Los Sauces, la ex familia presidencial es investigada por presunto lavado de dinero a través del cobro de alquileres a empresarios que se beneficiaron con la obra pública durante la última década, como el detenido Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes también están imputados en la causa.