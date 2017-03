El Presidente abre las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa

El presidente Mauricio Macri llegó a las 11.20 al Congreso de la Nación donde, por segunda vez en su mandato, dejará abierto el período de sesiones ordinarias con un mensaje que pronunciará ante la Asamblea Legislativa sobre su plan de gobierno. El jefe de Estado fue recibido por un grupo de legisladores, entre ellos Elisa Carrió, Carlos "Camau" Espínola y Mario Negri. Los siguientes son algunos tramos de su discurso que se desarrolla en estos momentos: "Esto acá por segunda vez abriendo un período legislativo. Espero que este año podamos repetir mucho de lo que vivimos el año anterior. juntos. Pudimos ir más allá de nuestras diferencias y aprobar leyes para resolver problemas". "Nuestro desafío más grande es sacar a muchos argentinos de la pobreza. Para hacerlo necesitamos menos relato y más verdad" Macri aseguró que el "2017 va a ser un año mejor que el anterior", y que su Gobierno mira "a largo plazo", porque el corto plazo es más fácil, "pero se agota y deja a muchas personas peor que antes" En tanto, destacó que, desde el inicio de su gestión, "mantuvimos, ampliamos y fortalecimos derechos sociales en jubilaciones, asignaciones y tarifas sociales". El primer mandatario instó a "terminar con los enfrentamientos" políticos, por lo cual convocó al "diálogo y al trabajo" en conjunto, y remarcó que no llegó al Poder Ejecutivo para que le "hagan un monumento". Pidió no seguir "empantanándonos y rechazar las soluciones de los problemas". "No asumimos la Presidencia para que nos hagan un monumento", manifestó Macri, quien pidió que "sigamos colaborando los unos y los otros". Macri defendió su política contra la inflación, al sostener que durante en el "segundo semestre" el porcentaje inflacionario fue del 6,8 por ciento "anualizado", siendo el "más bajo desde 2008".

"Los gobiernos anteriores fomentaron la inflación y la quisieron esconder. Nosotros la enfrentamos y hoy está en camino descendente", remarcó el primer mandatario. Además, planteó el "desafío" de "terminar con los patrones culturales que justifican la violencia de género", y destacó haber puesto "en marcha" un plan nacional sobre el tema. "Es un desafío que tenemos que encarar juntos, poniendo fin a la violencia machista. Tenemos que terminar con los patrones culturales que justifican la violencia de género, con un elemento fundamental que es la educación, por eso pusimos en marcha el Plan Nacional contra la violencia de género", enfatizó. "Lo más urgente es ocuparnos de los mas vulnerables. Cada 37 horas una mujer muere por violencia de género. Todos nos unimos en el grito 'Ni una menos'". Macri abogó por "un salario digno" para los docentes de quienes dijo "tienen un papel clave" y necesitan "estar formados, motivados y reconocidos, enseñen donde enseñen", del mismo modo que pidió "apoyarlos en su tarea como cuando son víctimas de agresiones".