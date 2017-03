Bertone abrió el periodo de sesiones de la Cámara Legislativa Provincial con críticas y reconocimientos al Gobierno

USHUAIA- La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, abrió el XXXIV periodo de sesiones ordinarias de la Cámara Legislativa Provincial, con un discurso que incluyó críticas al gobierno nacional, especialmente por la política para el sector industrial, pero también reconocimientos por "las respuestas recibidas para muchos planteos" de su administración. Mientras se desarrollaba el acto, dos sectores se manifestaron a favor y en contra del gobierno provincial, separados a unos 100 metros de distancia por vallas y un cordón de seguridad dispuesto por la policía. Por un lado, marcharon sectores del PJ y algunos gremios del ámbito privado cercanos a la gobernadora, mientras por otro lo hicieron los sindicatos estatales que conforman la Unión de Gremios e integrantes de la UOM Seccional Río Grande, críticos de la gestión de Bertone.



La mandataria justicialista aseguró ante los legisladores que el último año Tierra del Fuego recibió "embates de una economía en recesión", ya que sufrió "las consecuencias de medidas económicas" del gobierno nacional de Cambiemos. Se trata de medidas que "no compartimos y hemos trabajado para disminuir su impacto en nuestra provincia", manifestó en alusión a las consecuencias que tuvo sobre la industria fueguina la política del gobierno nacional, que implicó la pérdida aquí de más de 6 mil puestos de trabajo en el último año. Incluso denunció "duros embates por parte de algunos funcionarios del gobierno nacional, por parte dealgunos medios de comunicación y por parte de distintos sectores, en contra de nuestra industria". Aún así, la gobernadora se pronunció "en contra de la construcción de muros" y a favor de "la construcción de puentes", por lo que ha "priorizado el diálogo" con la Nación, dijo, ya que la "provincia necesita del gobierno nacional, tal vez como ninguna otra", consideró. En ese marco, admitió que su gestión ha "encontrado respuestas" de la administración federal y advirtió que "se confunde" quien "pretende etiquetar" sus acciones, ya que su "único compromiso es con los fueguinos y las fueguinas". "Debo decir que hemos encontrado respuestas a muchas de nuestras necesidades, mientras en otros planteos seguiremos planteando nuestras diferencias, principalmente en el área de la industria", destacó. Pero garantizó que "aquí no hay grietas, hay ideas diferentes", manifestó. "Gobernar es hacerse cargo de transitar un contexto nacional que no es el deseado, en una economía que se retrajo y que estuvo atravesada por la destrucción de empleo y la caída de la coparticipación en un contexto inflacionario", describió. "A mí no se me cae ningún anillo si tengo que ir una y otra vez a golpear la puerta de un ministerio o una secretaría, para solucionar la necesidad de algún comprovinciano", subrayó. A dos años del inicio de su gobierno, la mandataria fueguina repasó también la situación en la que recibió la provincia en 2015. Se trató, afirmó, de problemas que fueron condicionantes para su primer etapa de gobierno.

"La regla básica fue que se terminó la irresponsabilidad de asumir compromisos, sin planificación presupuestaria para cumplirlos", subrayó. Bertone se refirió también a otros temas conflictivos en la provincia como el funcionamiento del sistema previsional, la relación con el sector docente y el enfrentamiento con los sindicatos que integran la Unión de Gremios, con quienes mantuvo un extenso conflicto al inicio de su mandato.